Der Awo Ortsverein Mainleus teilt mit: Abfahrt für den Theaterbesuch am Sonntag, 23. Juni, zur Naturbühne Trebgast "Das sündige Dorf" ist um 13 Uhr in Mainleus am Konrad-Popp-Platz, 13.05 Uhr am "Scharz'n Brückla" und um 13.10 Uhr bei Papier Albrecht in Kulmbach. red