Theateraufführung ist ausverkauft

Ein "Mordsspaß" sind die Aufführungen des neusten Stücks der Theatergruppe Steinberg. Gespielt wird die fränkische Kriminalkomödie "A Leich im Gattn" von Hans Schrepfer. Aufgrund des enormen Zuspruchs ist die Aufführung am Samstag, 23. März, restlos ausverkauft. Es sind keine Karten-Vorbestellungen mehr möglich und auch an der Abendkasse sind keine Karten mehr erhältlich. Die Theatergruppe Steinberg bedankt sich für den so zahlreichen Besuch und bittet um Verständnis. red