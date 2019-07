Heute wird in der Himmelkroner Baille-Maille-Allee wieder ein Theaterstück für Kinder aufgeführt. Dafür haben sich rund 300 Jungen und Mädchen angemeldet. Die beiden Vorstellungen beginnen um 8.45 und um 10.15 Uhr und dauern jeweils eine Stunde. Am Abend gastieren dann um 19.30 Uhr, wie bereits angekündigt, Andy Lang und Anne Devries in der historischen Lindenallee. Rei.