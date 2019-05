Das Fränkische-Schweiz-Museum Tüchersfeld (Kreis Bayreuth) lädt Kurzentschlosse zu einer spannenden Abendveranstaltung ein. Heute um 18 Uhr gastiert der "Fränkische Theatersommer" mit dem Stück "Was Sie schon immer über Franken wissen wollten ..." im Museumshof in Tüchersfeld. Karten gibt es an der Abendkasse. red