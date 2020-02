Theater sucht Statistinnen für "Drei Mal um die Welt"

Die Biologielehrerin Hanna Heyne wäre froh, wenn ihre allzu apathischen Schüler sich auch einmal politisch engagieren würden. Als ihr Vater dann auch noch kurzerhand ihre Wohnung in einen Pseudo-Debattierclub verwandelt, reicht es ihr: "Keine Debatten mehr! Taten!" Hanna überredet alle, der Politik persönlich ins Gewissen zu reden. Und schon geht's los, auf einem Floß den Rhein entlang - wenn's sein muss, bis zum EU-Parlament nach Brüssel ...

Zur Ergänzung des Schauspielensembles sucht das Theater Erlangen nun vier spielfreudige Frauen im Alter von 18 bis circa 30 Jahren, die gut singen können. Es braucht keine Vorkenntnisse oder Bühnenerfahrung. Man sollte aber unbedingt neugierig auf die Arbeit am Theater sein und Lust haben, bei der Entstehung einer Inszenierung dabei zu sein. Eine Aufwandsentschädigung wird gewährt.

Die Premiere ist am 24. April 2020 im Markgrafentheater. Die Proben finden vom 10. März bis 16. April nach Absprache, mindestens aber zweimal wöchentlich statt. Vom 17. bis 23. April finden die Endproben täglich am Abend statt. Das Stück "Drei Mal die Welt" wird voraussichtlich bis Ende des Jahres 2020 zehn bis zwölf Mal gespielt.

Kontakt

Bei Interesse melden sich Interessierte bei Udo Eidinger, Telefon 09131/862138 oder per E-Mail an dramaturgie@theater-erlangen.de. Am 5. März 2020 um 18 Uhr findet ein Kennenlerntreffen in Erlangen statt.

Weitere Vorstellungen nach derzeitiger Planung sind am Mittwoch, 6. Mai, 19.30 Uhr; Donnerstag, 7. Mai, 19.30 Uhr; Samstag, 16. Mai, 19.30 Uhr; Sonntag, 17. Mai, 18 Uhr; Montag, 18. Mai, 19.30 Uhr; Freitag, 10. Juli, 19.30 Uhr; Samstag, 11. Juli , 19.30 Uhr. Weitere Spieltermine sollen ab Oktober 2020 stattfinden. red