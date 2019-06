Theater sucht Partnerschule

Auch für das Schuljahr 2019/2020 sucht das Theater Schloss Maßbach wieder eine neue Partnerschule für eine intensive Zusammenarbeit. Jede Schule aus den Landkreisen Bad Kissingen, Schweinfurt, Haßberge und Rhön-Grabfeld kann sich bewerben. Schüler sollen im Laufe des Schuljahres mit dem Theater in Berührung kommen. So soll jede Klasse durch eine Führung und das Zusehen bei einer Theaterprobe einen Blick hinter die Kulissen werfen. Diese Eindrücke werden durch den Besuch einer Vorstellung abgerundet. Workshops oder auch Projekttage geben Anregung zum eigenen Spiel, fördern die Kreativität und das Verständnis theatraler Mittel. Bewerbung bis 15. Juli an: sebastian.worch@theater-massbach.de , Theater Schloss Maßbach Parksiedlung 8, 97711 Maßbach Tel: 09735/ 235. red