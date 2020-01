Theater Schloss Maßbach in Ebern

Das Theater Schloss Maßbach gastiert am Dienstag, 18. Februar, mit dem Stück "Wer hat Angst vor Virginia Woolf?" im FTE-Saal Ebern. In dem Klassiker von Edward Albee geht es um zwei Ehepaare, die mit brillanten Dialogen die Abgründe menschlicher Beziehungen hervortreten lassen. Welche Regeln kann Mann oder Frau in einem "totalen" Ehekrieg noch verletzen? Und wird jemand aus diesem Kampf als Sieger hervorgehen? Die Vorstellung beginnt um 19.30 Uhr. Die Karten gibt es bei der Volkshochschule Ebern und an der Abendkasse. Das Theater Schloss Maßbach gastiert immer wieder im Landkreis Haßberge. Das Ensemble aus dem Landkreis Bad Kissingen spielt in Ebern und stand auch schon auf der Haßfurter Bühne. red