Theater-Saison beginnt am 16. November

Die neue Theatersaison am Mainfrankentheater Würzburg rückt näher, Anmeldungen beim Theaterring Hammelburg werden noch entgegengenommen. Die Abonnements sind sowohl mit dem Bus als auch für Selbstfahrer möglich. Informationen dazu gibt es bei Heribert Schilling unter Tel.: 09723/791 41.

Von Schauspiel bis Oper

Das Programm der Saison beginnt am 16. November mit dem Schauspiel "Kabale und Liebe" von Friedrich Schiller, es folgen am 15. Dezember das Musical "Evita" von Andrew Lloyd Webber, am 11. Januar die Märchenoper "Hänsel und Gretel" von Engelbert Humperdinck, am 8. Februar das Musiktheater "Der goldene Drache" von Peter Eötvös, am 15. März das Schauspiel "Die Comedian Harmonists" von G. v. Greifenhagen, am 11. April das Schauspiel "Pension Schöller" von Wilhelm Jacoby, am 10. Mai die Oper "Das Rheingold" von Richard Wagner. Zum Ende des Programms wird am 27. Juni die Oper "Capuletie e i Montecchi" (Romeo und Julia) von Vincenzo Bellini präsentiert. sek