Theater: "Reich werden mit leeren Taschen"

Was würden Sie tun, wenn Sie eine Eine-Million-Pfundnote bekämen? Ein Zahlungsmittel, das niemand wechseln kann? Und wenn Sie dann noch so zerlumpt daher kämen wie der Schiffbrüchige Henry Adams, der Held aus Mark Twains Geschichte. Mal schnell in den H&M, neue Kleider mit diesem ungewöhnlichen Zahlungsmittel kaufen? Und dann eine Wurstsemmel beim nächsten Metzger? Wie sich der clevere Held der Geschichte vom Experiment zweier superreicher Londoner Geldsäcke innerhalb eines Monats zum smarten und erfolgreichen Geschäftsmann entwickelt und auch noch die Frau seines Lebens findet, das erfahren die Zuschauer im Theaterstück der Jugendtheatergruppe der evangelischen Kirchengemeinde. Die beiden Aufführungen finden am Freitag, 8., um 19 Uhr und am Samstag, 9. November, um 11 Uhr im evangelischen Gemeindezentrum in der Schillerstraße 9 statt. Der Eintritt ist frei, für Verpflegung wird gesorgt. red