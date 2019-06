Die Kinderkulturbühne Buckenhof- Marloffstein- Spardorf-Uttenreuth lädt am Samstag, 29. Juni, zum Theater "Pippi feiert Geburtstag" in die Mehrzweckhalle der Grundschule Marloffstein ein. Los geht die Veranstaltung um 15 Uhr. Karten sind bei der Verwaltungsgemeinschaft Uttenreuth, Tel. 09131/5069212, in der Buchhandlung Witthuhn Uttenreuth und bei "Erlangen Ticket", Fuchsenwiese 1, Tel. 09131/800555, erhältlich. red