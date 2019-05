"Theater Neun" im Jungen Theater

Das Junge Theater Forchheim lebt vom Spaß an Kunst, Kultur und Theater. Die Jugendlichen des Schauspielensembles "Theater Neun" bringen genau diesen Spaß und diese Begeisterung mit und füllen das Theater damit schon seit einigen Jahren mit Leben. In ihrer neuesten Produktion widmen sich die Jugendlichen der Shakespeareschen Verwechslungskomödie "Was ihr wollt". Die nächste Aufführung findet am Freitag, 3. Mai, ab 20 Uhr im Jungen Theater, Kasernstraße 9, statt. Karten gibt es in Forchheim im FT-Servicepoint/Tabakladen Hocke sowie unter www.tickets.infranken.de. red