Mit einer neuen Idee, zumindest in der Gemeinde Neudrossenfeld, geht der Gasthof Werner in Muckenreuth in die Offensive: Erstmals wird hier Theater mit Kulinarik verbunden. Am Freitag, 25. Oktober, gastieren im Kaminsaal zwei Schauspieler aus dem hohen Norden, die ab 19 Uhr ein "Dinner mit Leiche" präsentieren. In vier Szenen führen die beiden Mimen die Zuhörer durch eine makabre Landschaft voller dunkler Geheimnisse und menschlicher Abgründe. Das Publikum muss helfen, die richtige Lösung zu finden. Zum Entspannen und Genießen gibt es ein Drei-Gänge-Menü. Wer sich erfolgreich an der Suche nach dem Täter beteiligt, wird belohnt. Eine Glücksfee beschenkt die drei Besten mit Preisen. Karten gibt es im Restaurant, Telefon 09203/9738390, oder untter www.dinner-mit-leiche.de. h.w.