Theater mit dem Holzhammer

Ganz gebückt stehen sie da, mit einer Staubkruste im Gesicht und in den Haaren und aus einer alten Kehle krächzend, Frieder und Höppner, Stefan Herrmann und Eric Wehlan. Im Hintergrund leiert eine wehmütige Melodie. Moment mal, das sind zwei junge Männer, die offenbar alte Männer spielen.

Sie tun das auch so, wie man sich vorstellt, dass junge Männer alte spielen, fast parodistisch. Aber ist das "Auerhaus" von Bov Bjerg? Waren die da nicht alle eher so 17? In dieser ersten Szene des Abends wird vieles über die Herangehensweise von Regisseur Hennes Weiler klar. Es geht ihm nicht um den getreuen Nachbau der anrührenden Geschichte im Erfolgsroman von Bov Bjerg.

Brillantes Buch

Bjerg hat eine auch stilistisch brillante Coming-of-Age-Story geschrieben. Frieder ist suizidal. Um ihn vor sich selbst zu schützen, ziehen fünf Freunde mit ihm ins Auerhaus, eine WG, eine Rebellion. Sie stehen kurz vor dem Abi und vor den größten Fragen des Lebens: Was sollen wir mit diesem Leben denn anstellen?

Im E.T.A.-Hoffmann-Studio stehen Frieder und Höppner auf der Bühne, die aus der Distanz auf diese Zeit zurückschauen. "Weißt du noch damals?", kräht Höppner. Und dann nochmal: "Weißt du noch damals?" Und dann nochmal und nochmal und nochmal. Es ist bereits jetzt, keine zehn Minuten im Stück, wahnsinnig enervierend. Aber der Zuschauer versteht, neben dem strukturellen, das zweite ästhetische Prinzip der Inszenierung: Hannes Weiler hat auf den brillanten, schnörkellosen Bjerg-Stil drauf gehauen, mit einem platten Holzhammer, so einem Fleischklopfer.

Wo im Buch Verknappung ist, Präzision, entsteht nun, auf der Bühne, eine gewollte sprachliche Redundanz. Die Schauspieler spulen die Zeit zurück, raus aus den Rentnerklamotten, rein in die Klapse. Und was für eine Szene, eigentlich: Der beste Freund besucht Frieder, nachdem der versucht hat, sich das Leben zu nehmen. Und man weiß nicht, wie darüber zu sprechen. Weiler will keine Sentimentalitäten aufkommen lassen. Er lässt Wehlan und Herrmann hektisch stammeln, laut overacten und immer wieder und wieder wiederholen: "Isser! Isser! Isses! Isses!" Wie lange geht das noch so?

Überhitzte Gehirne

Es hört nicht auf. Klar steckt darin eine Strategie. Weiler sucht nach einer Übersetzung des Wahnsinns. Die Hirne der jungen Menschen laufen auf Hochtouren, bis sie überhitzen. Gleichzeitig möchte er dieses besondere, innige Verhältnis herausschälen.

Da ist einer, der Verantwortung für den anderen übernimmt, ohne wirklich zu wissen, wie das geht. Und die Gemeinschaftskunde-Nachprüfung muss er auch noch überstehen, sonst gibt's kein Abi. Für die Konzentration auf dieses Duo, Höppner-Frieder, fallen die restlichen Bewohner des Hauses aus der Inszenierung. Sie wurden aber dennoch besetzt. Irgendwie muss man die eineinhalb Stunden ja vollkriegen. Zum Beispiel, indem man die Anekdoten aus dem Auerhaus, die Dynamik der Gruppe von Videos auf einem Fernsehschirm erzählen lässt, der weder in die Zeit - die Punkrock-80er! - noch ins Bühnenbild passt.

Diese filmischen Elemente sind aus verschiedenen Gründen ein besonderes Ärgernis der Inszenierung. Ein Theaterregisseur - der, nebenbei bemerkt, mit seinen Elixieren des Teufels in Bamberg schon sein großes Talent bewiesen hat - ist kein Filmregisseur.

Die Aufnahmen wirken arg amateurhaft, was natürlich eine gewisse Selfmade-Ästhetik transportieren soll. Das schaut aber nicht nach 80er-Jahre-Handkamera aus, sondern nach Gegenwarts-Gymnasiasten-Projektarbeit. Akustisch verstehen oder gar inhaltlich nachvollziehen soll man die Aufnahmen wohl ohnehin nicht. Das unvermeidliche Drama um Vera, die Höppner eine offene Beziehung aufdrängt, einerseits und andererseits die schöne Pauline... Der große Schmerz des Erwachsenwerdens verkommt zu schlaglichthaften, lieblosen Clips.

"Was denkst du?"

"Auerhaus" ist ein großes Buch, einer der seltenen Fälle, in denen sich Kritiker und Publikum mal einig waren.

Warum? Weil hier das Kleine dem Großen in die Hände spielt, weil hier mit Leichtigkeit und ohne Monumentalgeste von den ewig alten, letzten Fragen erzählt wird: Wozu sind wir auf der Welt?

Frieder verzweifelt an dieser Frage, obwohl er doch aus der Literatur so viele Antworten kennt. "Hör auf mit deinen Zitaten!", schreit Höppner. "Was denkst du?" Die Bamberger Inszenierung verweigert eine Nähe zu diesen Figuren. Sie wirft dem Zuschauer die Dialoge hin, verfremdet, verzerrt und ist, dank ewiger Lautstärke, ohne jede Dynamik. Gleichzeitig ist dieser Ansatz nicht mal konsequent, wenn das Publikum dann ja doch noch emotional involviert werden soll. Dazu nimmt man dann halt Pink Floyd, das funktioniert schließlich immer.

Schade ist das alles für Eric Wehlan und Stefan Herrmann, die sich verausgaben, die mit großer Kraft und Leidenschaft auftreten und leider doch kaum je berühren können oder dürfen. Unbedingt lobend zu erwähnen: Die enge, kaputte Bühne von Florian Dittrich, wo Raufaser tapeziert wird und Zauberwürfel von der Decke fallen.

Der Rest blieb am Freitag bemühtes Theater-Theater, das seinem Text Schaden zufügt. Man nehme sich das Buch zur Hand. Und wacklige Punkrock-Dokus gibt es auf Youtube auch genug.