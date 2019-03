Kulmbach "So ein Mist! - Ich fand's großartig! - Warum wir Theater, uns und die Welt so unterschiedlich sehen" - dieser Frage geht Theatermacher Rüdiger Baumann am kommenden Mittwoch im Café Clatsch auf den Grund. Selten gibt es eine komplett einhellige Meinung über ein Theaterstück, weiß er aus Erfahrung. Wer versteht, warum das so ist, versteht die Welt ein bisschen besser, denn Theater ist die Welt im Kleinen, wie schon Shakespeare bemerkte. Beginn im Burggut in der Waaggasse ist wie immer um 14.30 Uhr mit Kaffee und Kuchen zum Nulltarif. Gäste sind herzlich willkommen. red