Theater, Infos und Konzert

Anlässlich der 1. Bayerischen Demenzwoche (13. bis 22. September) plant die Alzheimer Gesellschaft Bamberg e.V. drei Veranstaltungen. Am Dienstag, 17. September, um 19 Uhr kommt in der Städtischen Volkshochschule Bamberg, Tränkgasse 4, das Theaterstück "Ich erinnere mich genau" zur Aufführung. Im Theaterstück von Brian Lausund werden Christine Reitmeier und Liza Riemann auf berührende Weise die Beziehung einer Tochter zu ihrer demenzkranken Mutter während der gesamten Krankheitszeit erleben. Anschließend findet mit Vertretern der Alzheimer Gesellschaft Bamberg eine Podiumsdiskussion statt. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.

Am Samstag, 21. September, am Grünen Makt kann man sich von 10 bis 16 Uhr persönlich am Stand der Alzheimer Gesellschaft am Gabelmann in Bamberg informieren. In der Kirche St. Elisabeth in der Sandstraße findet am Sonntag, 22. September, um 11 Uhr ein Benefizkonzert mit dem Kammermusik-Ensemble Walter Forchert statt. Es erklingen Werke von Bach, Haydn, Mozart und Schubert. Auch hier ist der Eintritt ist frei. Weitere Infos gibt es unter www.alzheimer-bamberg.de. red