Die nächste Veranstaltung aus dem Programm "Kultur in alten Mauern" ist das Stück vom Fränkischen Theatersommer "Was Sie schon immer über Franken wissen wollten... aber sich bisher nicht zu fragen trauten". Das Stück wird am Donnerstag, 4. Juli, um 19.30 Uhr im Hof der Zehntscheune Schlüsselfeld aufgeführt. Zwei Franken führen ihr Publikum auf witzige, schelmische und spitzbübische Weise durch die Höhen und Tiefen der fränkischen Landschaft und des Liedgutes. red