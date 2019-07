Theater in der Musikwerkstatt

Nach langer Zeit kann das ZAP DOU Amateurtheater wieder eine Produktion vorstellen: "Die Geschichtenerzählerin". Der Autor Burkard Singer ist Mitglied des Ensembles. Im Stück geht es um das ewige Rätsel "Tod" und die Frage, ob der Mensch Einfluss auf den Tod nehmen kann. Die Aufführungen finden am Donnerstag, 18. Juli, Samstag, 20. Juli, und Sonntag, 21. Juli, jeweils um 19.30 Uhr in der Musikwerkstatt statt. Einlass ist bereits um 19.30 Uhr. Informationen und Karten unter Tel.: 0971/669 94, E-Mail: musikwerkstatt@t-online.de oder in der Kissinger Musikwerkstatt, Steinstraße 29. sek