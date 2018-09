Theater in der Fuchsenmühle

Eine voll besetzte Scheune und ein begeistertes Premierenpublikum haben die Veranstalter veranlasst, zwei Zusatzvorstellungen von "Müllerin, wo bist Du?" auf dem wild-romantischen Mühlenanwesen anzubieten. Der erste Zusatztermin am 8. September ist bereits ausverkauft, für den Termin am Sonntag, 16. September, gibt es noch Karten. Das Programm "Müllerin, wo bist Du? Mysteriöses aus der Fuchsenmühle" setzte den Startschuss der Kulturinitiative "Klangmühle". Mühle, Heimat, Sehnsucht und Liebe stehen im Mittelpunkt der gesungenen und inszenierten Geschichten. Die aus Horsdorf stammende Sängerin Denise Felsecker gestaltet den spannenden und abwechslungsreichen Abend zusammen mit dem Schauspieler und Regisseur Bernhard Stengele und dem Pianisten Ulrich Pakusch. Karten gibt es im Vorverkauf beim Kur- und Tourismus-Service Bad Staffelstein und in der Brotzeitwirtschaft der Fuchsenmühle. Weitere Informationen gibt es unter www.klangmuehle.com. red