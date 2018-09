Theater im Schwarzen Adler in Uttenreuth

Die Theatergruppe Uttenreuth spielt am 2., 3., 9., 16. und 17. November, um 19.30 Uhr und am 4., 11., und18. November um 16.30 Uhr im Theatersaal des Gasthauses "Schwarzer Adler" in Uttenreuth das Stück "Der zerbrochene Krug" von Heinrich von Kleist. Karten gibt es ab Samstag, 15. September, bei der Sparkasse Uttenreuth unter Telefon 09131/53560 sowie unter 09131/34545 als auch per E-Mail an kontakt@theater-uttenreuth.de. red