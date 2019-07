Theater im Hof der Kaiserpfalz

Die Spielgruppe "Forchheimer Brettla" lädt zum Theaterabend am Freitag, 12. Juli, in den Hof der Kaiserpfalz (Kapellenstraße 16) in Forchheim ein. Es werden fünf Kurzstücke plus ein Kinderstück aufgeführt. Einlass ist um 18 Uhr - Beginn um 19 Uhr mit der Blasmusikgruppe des Spielmannszugs Forchheim, die auch durch den Abend begleitet. Das Ende ist gegen 23 Uhr vorgesehen. Es werden ein Imbiss sowie Getränke angeboten. Bei schlechtem Wetter wird die Aufführung ins Pfarrzentrum Verklärung Christi, Jean-Paul-Straße 4 in Forchheim, verlagert. Anfahrtsbeschreibungen gibt es unter www.forchheimer-brettla.de. Karten sind nur an der Abendkasse erhältlich. red