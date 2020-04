Theater im Gärtnerviertel geht online

Das Theater im Gärtnerviertel zeigt ab dem heutigen Samstag für eine Woche online unter www.tig-bamberg.de die Produktion "Maria Stuart" von Dacia Maraini in der Inszenierung von Nina Lorenz aus der Spielzeit 2017/2018. Spielort ist das Foyer der Weyermann Malzfabri in der Brennerstraße. Es spielen Aline Joers und Olga Seehafer.

Die Freilichtproduktion "Der Sturm" von Shakespeare kann nicht, wie geplant, ab dem 12. Juni 2020 zur Aufführung kommen, sondern muss im Zuge der Corona-Krise um ein Jahr in die neue Spielzeit 2020/2021 verlegt werden, teilt das Theater weiter mit. Der diesjährige Spielort Kreuzgarten der Klosteranlage St. Michael werde leider nicht mehr zur Verfügung stehen. Bereits gekaufte Karten können bei den Vorverkaufsstellen BVD und Geschäft Betten Friedrich zurückgegeben werden oder in die demnächst feststehenden neuen Termine getauscht werden. Die Karten behalten nicht ihre Gültigkeit. Gerne können die Kartenpreise auch an das Theater gespendet werden. Sobald ein neuer Spielort feststeht, startet der Vorverkauf. red