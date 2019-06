Das Theater "Kuckucksheim" spielt "Pettersson und Findus" nach Sven Nordqvist am Sonntag, 30. Juni, um 15 Uhr in der Eggerbach-Halle in Eggolsheim. Dies ist ein Klassiker der Kinderbuchliteratur für Kinder ab fünf Jahren. Es spielen Benjamin Seeberger und Stefan Kügel, Regie führt Dietmar Staskowiak. Karten gibt es im Vorverkauf im Rathaus und in der Sparkasse Eggolsheim. Weitere Informationen unter www.eggolsheim.de. red