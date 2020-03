Theater erst im Herbst

In Anbetracht der derzeitigen Situation hat die Theatergruppe Rugendorf beschlossen, Kostüme und Manuskripten vorerst bis zum Herbst wegzulegen. Die Premiere im Haus der Jugend am 4. April und die beiden weiteren Aufführungen finden nicht statt. Das Stück "Miss Sophies Erbe" soll nun am 26. und 27. September sowie am 3. Oktober zu sehen sein. Der Vorverkauf für die Apriltermine ist gestoppt, soll aber nicht komplett rückgängig gemacht werden. Bereits erworbene Karten für den 4. April sind am 26. September gültig; die für den 5. April am 27. September und die für den 9. April am 3. Oktober - die Platznummern bleiben gleich. Wer am Ausweichtermin nicht kann, kann sich bei Ramona Löffler melden (0170/5528932) und umbuchen. red