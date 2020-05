Theater Erlangen sammelt Statements

Theater ohne feste Bühne ist möglich, Theater ohne Publikum aber nicht. Deshalb probt das Theater Erlangen mit "Let Them Eat Money. Welche Zukunft?!" nach Andres Veiel und Jutta Doberstein bis Ende Juni eine Inszenierung, die gleichzeitig im Markgrafentheater und online spielt. Als Mischung aus analogem Bühnengeschehen und digitalem Theaterprojekt setzt das Regieteam um Intendantin Katja Ott auf die aktive Beteiligung der Bürger. Zwischen dem auf Abstand platzierten Publikum agieren die Schauspieler im Saal verteilt. Proben und Aufführungen sollen durch die digitale Interaktion von Bürgern mit beeinflusst und durch Stimmen und Videos aus den Erlanger Wohnzimmern bereichert werden. Im Zentrum der Inszenierung steht die Frage, wie es nach dem Shutdown weitergehen kann und man sich die gesellschaftlichen Konsequenzen, aber auch die ganz persönliche Zukunft im "Leben danach" vorstellen- Erlangen als Dystopie oder Utopie? Macht Ihnen die Situation Angst? Befürworten Sie ein bedingungsloses Grundeinkommen? Einen Fragebogen findet man auf der Website des Theaters (www.theater-erlangen.de). Erlanger können ihre Antworten ab sofort bis Mitte Juni einsenden und somit ihre Sichtweisen auf mögliche Veränderungen präsentieren. Die Beiträge werden in den Proben und Aufführungen als Diskussionsstoff und Arbeitsmaterial dienen. red