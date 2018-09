Theater der Pfarrei St. Nikolaus

Am Freitag, 14. September, findet ab 18 Uhr im Pfarrheim in Sand ein weiterer Kartenvorverkauf für die Theateraufführungen der Pfarrei St. Nikolaus in Sand statt. Restkarten sind danach im Pfarrbüro Sand erhältlich.

Präsentiert wird in diesem Jahr der Dreiakter "Tratschtantenschlamassel". Die Aufführungen sind am Freitag, 12., 19. und 26. Oktober, und am Samstag, 13. Oktober. Beginn ist jeweils um 20 Uhr. Eine weitere Vorstellung findet am Sonntag, 14. Oktober, ab 15 Uhr statt. Der Eintritt beträgt sieben Euro. Der Erlös der Theatervorstellungen kommt der Kirchenrenovierung der Pfarrkirche in Sand zugute. red