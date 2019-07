Theater auf der Trimburg mit der Disharmonie

Das Theater der Disharmonie Schweinfurt gibt auch heuer eine Komödie in seinem "Außenposten", auf der Trimburg. Von Donnerstag, 18. Juli, bis einschließlich Sonntag, 21. Juli, führt das Ensemble der Disharmonie unter Leitung von Bernd Lemmerich Carlo Goldonis Stück "Der Diener zweier Herren" im Rahmen des Sommertheaters auf.

Irrungen und Wirrungen

Liebe und Leidenschaft, Irrungen und Wirrungen, gewürzt mit fränkischer Küche - die nicht aus der Originalvorlage stammt - bringen so manchen in Versuchung. Ein Stück gehöriger Gesellschaftskritik darf hier nicht fehlen.

Staunend und lachend kann das Publikum feststellen, dass sich in 200 Jahren eigentlich nichts verändert hat.

Der Taugenichts bleibt ein liebenswerter Lump, die Damen und Herren der "besseren Gesellschaft" besitzen das Geld oder wollen es verwalten, junge Leute verlieben sich, vergessen die Welt und sind sich selbst genug. Das Lustspiel, vom Canale Grande an den Main verlegt, erhält zu seinem südländischen Charme auch ein Stück fränkisches Heimatgefühl.

Die Vorstellungen beginnen jeweils um 20.30 Uhr, Einlass ist ab 19.30 Uhr. Die Aufführungen finden im Echtersaal und damit bei jedem Wetter statt. Für die Bewirtung sorgt die Reservistenkameradschaft Hammelburg.

Kartenvorverkauf

Karten sind im Hotel Ullrich in Elfershausen, Tel. 09704/913 00, im Bunten Buchladen in Hammelburg, Tel. 09732/5833 sowie in der Disharmonie Schweinfurt, Tel. 09721/288 95 und an der Abendkasse erhältlich. heg