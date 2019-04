Theater auf dem Maximiliansplatz

Das "Theater der 10 000" ist die bisher größte Live-Performance Deutschlands, die am Samstag, 11. Mai, zeitgleich von je 100 ganz normalen Menschen an rund 100 öffentlichen Orten bundesweit aufgeführt werden wird - in Bamberg auf dem Maximiliansplatz. Die Aktion ist ein einmaliges Erlebnis, denn die 10 000 Menschen nehmen am Theater teil, indem sie die Regie-Anweisungen zeitgleich über eine Audio-Datei bekommen. Die Mitspieler sind dadurch gleichzeitig das Publikum. Mitmachen ist ganz einfach: Man braucht keine Vorkenntnisse oder schauspielerische Fähigkeiten - nur ein Smartphone mit Kopfhörern, eine gute halbe Stunde Zeit und Neugier. Jeder ab 16 Jahren kann dabei mitmachen. Eine Anmeldung auf www.theaterder10000.de bis Samstag, 4. Mai, ist erwünscht. Diese Theateraktion ist von Unicef initiiert. red