Theater an Anna-Schule: Klassenschlamper oder Zeitgeister?

Sommerzeit ist an der Anna-Grundschule Theaterzeit, das hat schon Tradition. Auch 2019 hat sich die Theater-AG wieder ans Werk gemacht, Stücke auf die berühmten Bretter zu bringen, die die Welt bedeuten.

In diesem Jahr konnte die Schule mit zwei Gruppen aktiv werden. Die jüngsten Akteure brachten mit viel Spaß das Stück "Die Klaziwis" auf die Bühne, das so manches Schulkind ins Schlottern gebracht hat. Denn wehe dem Schulschlamper, der den "Klaziwis" in die Finger kommt. Diese Klassenzimmerwichtel kennen kein Pardon mit Brotdosenvergessern, Schulrüpeln oder Benimmbanausen. Das Publikum war jedenfalls restlos begeistert.

Und noch einmal waren die Geister los. Diesmal waren es die Zeitgeister, die in dem Theaterstück "Chronos" durch die Zeiten geisterten und das Publikum mitnahmen. Die erfahreneren Akteure zeigten, wie sich Ansichten und Einsichten im Lauf der Zeit veränderten und wie wichtig es ist, sich auch mal Zeit zu nehmen. Die Kinder haben viel gelernt in der Theater-AG der Anna-Grundschule: nicht nur Texte, sondern auch den Umgang miteinander. red