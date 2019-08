Die Schauspielprofis des Fränkischen Theatersommers präsentieren am Samstag ihr aktuelles Kabarett-Stück auf der Freiluftbühne am Reckenberg bei Schirradorf. "Der Traum von Las Vegas" handelt von einem Künstlerpaar, das auf den großen Durchbruch hofft. Was sich die beiden alles für ihr verrücktes Varietè-Nummernprogramm ausdenken, können die Zuschauer ab 19.30 Uhr mitverfolgen. Karten sind erhältlich in der Verwaltungsgemeinschaft Kasendorf oder direkt bei den Wonseeser Gemeinderäten. red