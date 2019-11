"The young Dudes" spielen David Bowie

Die Band "The young Dudes" präsentiert eine David-Bowie-Tribute-Show in Haßfurt. Das Konzert findet am Freitag, 29. November, um 20 Uhr in der Rathaushalle statt. Die Karten gibt es im Vorverkauf beim Kulturamt Haßfurt live, Bahnhofstraße 2, Telefon 09521/688228. In seiner über drei Jahrzehnte andauernden Karriere bestimmte David Robert Jones, besser bekannt als David Bowie, wie nur wenige vor oder nach ihm den Begriff der Popmusik mit und verfasste dabei die Songs, die zum Soundtrack ganzer Generationen werden sollten. Er entwickelte sich so zu einer der prägendsten und wichtigsten Figuren der jüngeren Musikgeschichte. Der Name David Bowie steht ein Stück weit sinnbildlich für musikalische Weiterentwicklung, den Mut, immer wieder Neues auszuprobieren, und nicht zuletzt für die unbedingte Absage an künstlerischen Stillstand - und genau diese Leidenschaft und Dringlichkeit lassen seine Musik bis heute zeitlos und bedeutsam erscheinen. Foto: Gülfdan Söylemez