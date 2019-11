The Swag Family dabei

Die IDO (International Dance Organisation) Hip Hop Weltmeisterschaft fand in Bremerhaven statt, und The Swag Family vom Tanzstudio Drosd-Tessari aus Bad Kissingen und Bad Neustadt war mit dabei. Die Junioren Smallgroup L.S.C. qualifizierte sich im Juni nach der Deutschen Meisterschaft als Dritter der Rangliste für die Weltmeisterschaft und trainierte seitdem hart für ihren großen Auftritt. Dann ging es für die sieben Mädchen im Alter zwischen 13 und 15 Jahren nach Bremerhaven, um gegen die besten Junioren Smallgroups der Welt anzutreten.

Für die noch sehr junge Gruppe war es der allererste Auftritt auf einer Weltmeisterschaft, und nach einer starken Runde schaffte es L.S.C. gegen die sehr starke und erfahrene Konkurrenz auf den 30. Platz und zeigte damit eine super Leistung. "Wir alle sind sehr stolz auf unsere Junioren Smallgroup, denn sie haben sich nochmals gesteigert, haben alles gegeben und einen unglaublichen Kampfgeist bewiesen", so Trainer Tristan Kempf. "Natürlich wären wir sehr gerne noch eine Runde weiter gekommen, aber das war leider dieses Jahr noch nicht drin. Unsere Tänzerinnen haben großes Potential gezeigt, und wir werden weiter daran arbeiten, um nächstes Jahr noch weiter zu kommen." Nun geht es für die gesamte Swag Family in die Vorbereitung für die neue Saison, die Ende November mit dem TAF (The Actiondance Federation) Deutschland Cup Hip Hop in Friedrichshafen beginnt. Dort können die ersten Punkte für die Rangliste gesichert werden, damit sich die Tänzerinnen und Tänzer auch im nächsten Jahr auf der internationalen Bühne präsentieren können. red