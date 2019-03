The Sound of Bamberg

Sebastian Schanz Eltern kleiner Kinder und andere Menschen mit Schlafproblemen wissen das: Es gibt im Internet unzählige Entspannungs-Sounds zum Anhören. Zwölf Stunden brasilianischer Regenwald im Regen. Klick. Fünf Stunden Meeresrauschen an einem Strand auf Kuba. Klick. Zehn Stunden Föhn-Geräusche. Oder für urbane Menschen: 24 Stunden Sounds of New York.

Hupende gelbe Taxis, unterschiedlichste Sprachen am Times Square, Hubschrauber und dieses monströse Hintergrundrauschen einer Weltstadt, die auch nachts nie ganz zur Ruhe kommt.

Zwölf Stunden Sounds of Bamberg fehlen leider noch. In der Welterbestadt gibt es kaum Hintergrundrauschen, sondern das Rauschen der Regnitz am Brückenrathaus, nur selten Hubschrauber, dafür fliegende Kronkorken, wenige hupende Taxis, dafür keifende Radfahrer - und Fußgänger. Sonntags die läutenden Glocken, gelegentliche Prozessionen. Je nach Jahreszeit auch Blasmusik auf den etlichen Kerwas, Blues und Jazz im Sommer, internationale Klänge bei montäglichen Mahnwachen am Gabelmann. Krähen am Hain, Möwen an der Regnitz, Tauben am Dom. Abends dann die Nachtschwärmer in der Sandstraße, lachende Menschen - und der entspannende Sound eines Wildbieslers am Fluss.