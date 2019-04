"The Silhouettes" in der "Bärenscheune"

Ein besonderes kulturelles Erlebnis präsentiert der Omnibus-Kulturverein am Samstag, 4. Mai, in der "Bärenscheune" in Gefrees. Susanne van Holt-Abt und Margit Puchta lesen journalistische Texte und Interviews über die Rolling Stones. Zu jedem Text spielt die von Werner Pöhlmann 1966 gegründete Band "The Silhouettes" den passenden Song. Karten im Vorverkauf sind erhältlich in Gefrees in der Johannes-Apotheke und in Helmbrechts bei Schreibwaren Monika Popp. Einlass ist ab 19 Uhr, Beginn um 20 Uhr. red