Ebelsbach 27.08.2019

Erstplatzierte

"The Magical Moves" bei den Teens Beste

Wie im letzten Jahr nahmen "The Magical Moves" mit Erfolg am DAK-Dancecontest teil. Ihnen gelang der erste Platz in der Kategorie "Pre-Champs" der Altersklasse "Teens". Bevor die Tanzgruppe beim DAK-D...