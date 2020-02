Bad Kissingen vor 15 Stunden

"The Flunkyballs" in der Kisssalis

The Flunkyballs" treten am Freitag, 14. Februar, im Rahmen der Kisssalis Music Nights in der Kisssalis Therme auf. Beginn ist um 19 Uhr, geplant sind drei Live-Sessions zu je 45 Minuten. Während die G...