Thailänder verwechselt die Straßenseiten

Am Montagabend hatte ein thailändischer Staatsbürger erhebliche Probleme mit dem in Deutschland gängigen Rechtsverkehr. Wie aus seinem Heimatland gewohnt fuhr er auf der linken Fahrbahnseite. Als er seinen Fehler bemerkte steuerte er seinen Pkw schnell auf die rechte Seite. Zu seinem Unglück fuhr dort gerade ein 42-jähriger Mann aus Seukendorf mit seinem Pkw in die gleiche Richtung. Die Fahrzeuge kollidierten und es entstand dadurch ein erheblicher Sachschaden im fünfstelligen Bereich. Personen kamen nicht zu Schaden.