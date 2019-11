Knetzgau vor 18 Stunden

Textverarbeitung und Tabellenkalkulation

Der nächste Computerkurs des Bündnisses für Familien und Senioren (F & S) findet am Mittwoch, 13. November, in der Dreiberg-Schule in Knetzgau statt. Klaus Riegler vermittelt weiterhin Grundlagen der ...