Texter und Türsteher

In den vergangenen Wochen habe ich ein Doppelleben geführt: Tagsüber schrieb ich als Praktikant für den FT, nachts regelte ich als Sicherheitsmitarbeiter den Einlass eines Lokals in der Bamberger Altstadt. Meine ersten Gehversuche bei der Zeitung waren eine spannende Erfahrung. Nette Kollegen, wertvolle Ratschläge und ein großes Becken mit kaltem Wasser, in das man mich warf - das Seepferdchen muss ich noch ablegen. Die Arbeit brachte viele Geschichten aus dem Stadtleben mit sich - mal spannend, mal banal, Kurioses war auch dabei. Beispielsweise ein Funktionär, der seine Flüche so laut ins Telefon schrie, dass ich den Wortschwall zwei Tische weiter mitbekam. Schocken konnte mich das nicht - als Türsteher in der Domstadt bin ich einiges gewohnt.

Eine bunte Schar

Für mich sind die volltrunkenen Pistengänger, die nachts durch die Kneipenmeile ziehen, mittlerweile kaum mehr der Rede wert. Vielmehr erinnere ich mich an Polizisten, die im Winter ihre Vernehmungen aus dem sitzbeheizten Fahrzeug heraus führten und im Schritttempo von Zeuge zu Zeuge fuhren. Oder an eine überengagierte Ökoaktivistin, die einen Feldzug gegen die Plastikstrohhalme in den Cocktailgläsern führte.

Einen unvergesslichen Anblick boten einst junge Bundespolizeianwärter, die den Privatausflug um 2 Uhr in der Früh mit einem Liegestützenwettbewerb auf dem Kopfsteinpflaster ausklingen ließen. Sie kamen bis 20. Und dann noch der betrunkene Hobbyanarchist: Der hatte den Ordnungshütern vor meinen Augen das Nummernschild vom Dienstwagen gerissen und brüstete sich anschließend mit der Trophäe. Die Nacht in Gewahrsam gab ihm Zeit seine Heldentat zu reflektieren.

Last but not least: Störende Gäste im Lokal - den üblichen Wahnsinn lasse ich außen vor. Spannender sind wahrscheinlich die Sittenstrolche. Da gab es Casanovas, die sich mit dem anderen Geschlecht auf der Toilette vergnügten. Wenn ich sie unter dem halbernst gemeinten Jubel der restlichen Bar nach draußen eskortierte, waren sie manchmal unschlüssig, ob sie stolz oder beschämt sein sollen. Gelegentlich hatte ich auch schon Orientierungslose, die das Waschbecken beinahe mit dem Pissoir verwechselt hätten - es war ja auch sehr sehr dringend.

Der Klassiker mit dem Chef

Egal, was die Gäste getan haben, sie waren es nicht. In knapp fünf Jahren an verschiedenen Türen habe ich scheinbar noch nie den Richtigen erwischt. Die Reaktion ist ein langweilig gewordenes Muster: Erst vermeintliche Ahnungslosigkeit, dann Aggression und schließlich der Klassiker: "Morgen bist du deinen Job los! Ich kenne deinen Chef." Was sich dieser wohl denkt, wenn er schmunzelnd neben mir steht?