Texte von Tucholsky sind derzeit aktuell

"Was jetzt kommt, weiß niemand ..." Unter diesem Titel las der Landestheater-Schauspieler Frederik Leberle Texte aus Kurt Tucholskys Werk. Begleitet wurde er dabei von der Historikerin Franziska Bartl, die die Lesung mit historischen Hintergründen zu Geschichte, Politik und Gesellschaft der Weimarer Republik bereicherte. Die Schüler der Q12 lauschten gespannt, während der avantgardistische Berliner Künstler, der mit scharfer Feder gegen die Unsitten seiner Zeit, die rückwärtsgewandte Gesellschaft, den Militarismus, die nationalkonservativen Monarchisten und ultimativ auch den Zivilisationsbruch des Nationalsozialismus anschrieb, eine neue, warnende Stimme bekam. Als linker Demokrat und Pazifist mahnte er frühzeitig den Humanismus an und warnte vor dem Erstarken der politischen Rechten, insbesondere vor den immer stärker werdenden Nationalsozialisten. Sein Werk fiel wie das vieler anderer Autoren im Mai 1933 (in Coburg bereits im März 1933) der Bücherverbrennung der Nationalsozialisten zum Opfer.

Der Schauspieler Leberle lieh seine mal eindringliche, mal sanfte Stimme dem Pazifisten, dem Propheten, dem Satiriker, aber auch dem Humoristen Tucholsky. So wurde sein Werk für die aufmerksamen Zuhörer lebendig und die Parallelen einer Zeit großer gesellschaftlicher Veränderungen und Ungewissheiten zur Gegenwart wurden greifbar. Und so bleibt als Fazit eines unterhaltsamen, kurzweiligen und vor allem eindringlichen Nachmittags, dass es in unsicheren Zeiten stets klarer Worte bedarf. Yvonne Flach, Philipp Zehl