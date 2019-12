Texte und romantische Gitarrenklänge

Nach ihrer unvergessenen Wiener Melange "Aus Prater & Bräter" sind der Schauspieler Stefan Müller-Ruppert und der Gitarrist Maximilian Mangold mit ihrem musikalisch-literarischen Programm zur Adventszeit am morgigen Sonntag um 17 Uhr erneut zu Gast in der Vogtei. Stefan Müller-Ruppert liest weihnachtliche Texte von Joachim Ringelnatz, Robert Gernhardt, Berthold Brecht, Carl Zuckmayer, Heinrich Waggerl und Paula Dehmel. Maximilian Mangold spielt Gitarrenmusik von Barock bis Tango aus fünf Jahrhunderten von John Dowland, Johann Sebastian Bach, Fernando Sor, Francisco Tarrega, Manuel Maria Ponce und Astor Piazzolla. Karten sind im Büromarkt Schulze in Burgkunstadt, in der Tourist-Info in Lichtenfels sowie bei der Kulturgemeinde Burgkunstadt unter Telefon 09572/3246 oder www.baur-stiftung.de erhältlich. red