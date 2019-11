Texte und Orgelmusik

Am Freitag, 8. November, findet um 18 Uhr wieder die "Blaue Stunde" in der Klosterkirche Münchaurach statt. Wie immer erwartet die Zuhörer ein Mix aus gelesenen Texten und Orgelmusik. Diesmal trägt Pfarrer Peter Söder biblische Geschichten in neuer Form und Formulierung vor. Dazu spielt Gerald Fink an der großen historischen Steinmeyerorgel von 1894 Werke verschiedener Komponisten sowie spontane Improvisationen. Der Eintritt ist frei. red