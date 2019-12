Texte und Musik zur Adventszeit

Der Projektchor der Katholischen Militärseelsorge "Arche Noah" und das Bläserquintett "Blechspielzeug" unter der Gesamtleitung von Thomas Mayer laden am heutigen Samstag um 17 Uhr zu einer adventlichen Andacht in die Hauskapelle des Diözesanhauses ein. Es wird eine Stunde der Muße und Besinnung mit einem abwechslungsreichen Programm mit Texten und Musik zur Advents- und Vorweihnachtszeit geboten. Der Chor "Arche Noah" wurde 1999 als Kirchenchor in Holloman, USA, einem Standort der Luftwaffe, gegründet und nach der Rückversetzung des Chorleiters Thomas Mayer nach Deutschland als Projektchor weiter am Leben erhalten. Der Chor trifft sich an drei bis vier Wochenenden im Jahr. Die Teilnehmer sind Bundeswehrfamilien, ehemalige Soldaten und ihre Familienangehörigen sowie Freunde. red