Die Abendmesse am Samstag, 20. Juli, um 18.30 Uhr im St. Elisabeth erhält einen besonderen Akzent durch eine Lesung von Texten jugendlicher Strafgefangener. Die beiden Literaten Hanne Mausfeld und Rolf-Bernhard Essig begleiten seit Jahren als Ehrenamtliche an der JVA Ebrach das Schreiben hinter Gittern. Einige Texte aus der "Schreibwerkstatt" werden aus dem kürzlich erschienen Buch "Tür auf, Tür zu" in der Messe vorgetragen und mit der Botschaft des Evangeliums in Verbindung gebracht. red