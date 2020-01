Wie verstärkt die Erfahrung der Stille den Alltag? Texte christlicher Mystikerinnen zeigen im Laufe des Besinnungstages am Samstag, 1. Februar, Wege in die Stille. Der Meditationstag mit der Atemtherapeutin und Meditationslehrerin Alexa Hahn ist für beginnende sowie in der Meditation erfahrene Frauen und Männer geeignet. Mitzubringen sind bequeme Kleidung, warme Socken, eine Decke und Verpflegung. Beginn ist um 9 Uhr im "Haus Contakt". Anmeldungen sind bis Donnerstag, 23. Januar, beim Evangelischen Bildungswerk per E-Mail an ebw.coburg@elkb.de oder unter der Telefon 09561/75984 möglich. Für diese Veranstaltung sind Karten über die Kulturtafel Coburg erhältlich. red