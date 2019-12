Teuschnitzer Frauenliste formiert sich

"Gemeinsam sind wir stark. Und dafür stehen wir auch. Und wir vertreten weibliche Sichtweisen in der Kommunalpolitik." Die Frauenliste (FL) in Teuschnitz nominierte ihre Kandidatinnen für den Stadtrat und sie versprachen: "Frauen kennen keine Probleme, Frauen kennen nur Lösungen."

Zeit nahmen sich die Politikerinnen auch, um darüber zu sprechen, was ihnen am Herzen liegt und wofür sie eintreten möchten. Wahlleiterin Silke Wolf-Mertensmeyer würdigte die Inspirationen und Ideen, die alle um einen einzigen Konsens zu kreisen schienen: ein lebenswertes Miteinander. Schwerpunkte setzen die Frauen aber vor allem bei der Kinder- und Seniorenarbeit, Barrierefreiheit, bezahlbaren Wohnraum und attraktiven Ortsteilen, einem Jugendparlament und dem umweltbewussten Handeln. "Außerdem möchten wir die Besonderheiten, die Teuschnitz zu bieten hat, herausstellen." Als Beispiele nannten sie den Schlossgarten im Innenbereich und denkmalgeschützte Häuser. Eine weitere Attraktion sei unter anderem auch die Arnika-Akademie, die man schon am Anfang stark unterstützt habe. "Wir gaben die Initialzündung für das erste Arnikafest hier bei uns."

Für Beate Schmidt ist es wichtig, dass man seine Chancen nutzt, um politisch aktiv zu werden und mitzugestalten. Hier nickte auch Ulrike Gaudig, die sich dafür einsetzt, dass Frauen in der Politik stärker wahrgenommen werden. Außerdem liegen ihr und Helene Horn die Familien- und Seniorenarbeit sehr am Herzen. Und mit Anna Förtsch tauchte ein ganz junges Gesicht unter den Kandidatinnen auf. Als 20-Jährige möchte sie sich natürlich für junge Menschen einsetzen und deren Interessen vertreten. "Ich möchte Teuschnitz und seine Ortsteile jugendgerecht gestalten, damit junge Leute hier bleiben." Sie wird sich gemeinsam mit den anderen Frauen um ein Jugendparlament bemühen.

Ebenfalls neu bei der Frauenliste ist auch Silvia Gehring, die durch Politik mehr bewegen möchte und vor allem auch auf Vereine ihren Fokus legt. Die Teuschnitzerin Antje Rehm schätzt die Gemeinschaft innerhalb der FL und möchte was "in Richtung Arbeitsplätze bewirken", denn davon gäbe es viel zu wenige in einer Region, in der eindeutig wesentlich mehr Potenzial stecke. Sie ist aktiv in der Opferhilfe, dem Kindernotdienst und steht für Familienpolitik und Ehrenamt.

Die gute Diskussionskultur innerhalb der FL schätzt Hella Bayer. "Hier darf jeder seine Meinung äußern und man ist nicht an ein Parteiprogramm gebunden, muss nicht alles nur abnicken." Ihr Engagement zielt vor allem in Richtung bezahlbares Wasser. "Außerdem will ich, dass ich in meiner Heimat auch alt werden kann und Wohnraum trotzdem bezahlbar bleibt." Die Bevölkerung mit einbeziehen möchte Gisela Rebhan. Sie nannte vor allem Feste oder ganz besondere Aktionen. "Ich denke da an ,Sommer in der Stadt' oder unsere Banksitzaktion."

Seit vielen Jahren in der FL aktiv ist Silvia Hummel, die die Arnika-Akademie mit aufgebaut hat. "Sie ist so schnell gewachsen. Und mit ihr sind es auch die Tätigkeitsfelder. Hier am Ort verändert sich eindeutig das Bewusstsein der Bevölkerung. Es gibt viel mehr Wertschätzung untereinander. Als unser neuer Spielplatz eröffnet wurde, kamen Menschen von überall her, breiteten ihre Picknickdecken aus und haben sich wohlgefühlt. Hier ist Leben entstanden."

Dass es eindeutig zu viele Männer in der Politik gebe, stellte Elke Hader fest. "Das Gleichgewicht muss doch stimmen, deshalb bin ich auch bei der FL." Sie hofft auf weitere Veränderungen nach der Bürgermeisterwahl. ml