Teuschnitz würdigt besondere Leistungen

Im Anschluss an die Stadtrats-Sitzung am Freitagabend erfolgten Ehrungen für Gemeindebürger, die sich in verschiedenen Bereichen besonders hervorgetan hatten. Einmal mehr freute man sich über hervorragende Leistungen von Schul- und Ausbildungs-Absolventen. Miriam Rebhan meisterte ihr Abitur am Kaspar-Zeuß-Gymnasium mit einem Notendurchschnitt von 1,5. An der Sitzung konnte sie nicht teilnehmen, weil sie sich derzeit auf Travel&Work-Tour durch Neuseeland befindet. Frederic Pauli schloss seine fünfjährige Ausbildung zum Erzieher ab und erwarb damit auch die Fachhochschulreife mit einem Notendurchschnitt von 1,86.

Musikalische Erfolge errangen der Rappoltengrüner Maximilian Daum als auch Johanna und Helena Hebentanz sowie Michelle Suffa aus Wickendorf mit der Ablegung verschiedener Leistungsabzeichen des Nordbayerischen Musikbundes.

Der "Bibliothek im Alten Torhaus" Teuschnitz wurde das "goldene Bücherei-Siegel" verliehen. Dabei galt es, insgesamt 15 Mindestanforderungen des Büchereifachverbands St. Michaelsbund hinsichtlich Ausstattung und Leistungsumfang zu erfüllen.

Auch erfolgreichen Sportlern konnte die Bürgermeisterin gratulieren. Der DLRG-Stützpunkt ist nach wie vor eines der sportlichen Aushängeschilder von Teuschnitz. Bei den bayerischen Meisterschaften in Parsberg erzielte der Stützpunkt Teuschnitz erneut herausragende Ergebnisse. Bayerische Meister wurden Gabriele Grüdl (AK 40) und die Mannschaft AK 170 mit Barbara Neubauer, Silvia Jakob, Beate Agten, Karin Sesselmann und Gabriele Grüdl. Die Vizemeisterschaft errangen Christian Graf (AK 17/18), Silvia Jakob (AK 40), Barbara Neubauer (AK 60), Rainer Tautz (AK 50), die Mannschaft AK 200 mit Rainer Tautz, Frank Jakob und Jochen Schülein, die Mannschaft AK 17/18 mit Benedikt Böhm, Jakob Grüdl, Maximilian Daum und Christian Graf sowie die Mannschaft AK 12 mit Samira Stingl, Zeysan Obaz und Lena Hönig. Dritte Plätze erreichten Mona Greser (AK 13/14) sowie Eva Dressel und Luisa Jakob (AK offen über 18 Jahre).

Herausragende Erfolge konnte die TSV-Tischtennisabteilung verzeichnen. In der Bezirksoberliga der Mädchen holte die Mannschaft mit Leonie Raab, Judith Scherbel und Michelle Suffa souverän den Meistertitel.

Das Männerballett Teuschnitz DAN "Die Anzichn Normoln" ist das Aushängeschild der Stadt beim Fasching und erreichte mit Trainerin Anja Fleischmann 2017 den 1. Platz beim Grand Prix der tollkühnen Männer in Oberasbach. 2017, 2018 und 2019 waren sie Oberfränkischer Meister sowie 2019 jeweils Oberpfälzer Meister und Deutsche Vizemeister/Ü35 im Männerballett. hs