Teuschnitz nicht zu schlagen

Die bereits als Meister feststehenden Mädchen des TSV Teuschnitz ließen auch in ihrem siebten Saisonspiel in der Bezirksoberliga nichts anbrennen. Bei einer noch zu absolvierenden Begegnung stehen sie mit 14:0 Punkten vor dem ATSV Oberkotzau (10:4) an der Spitze.

TSV Teuschnitz - TV Gefrees 6:1

Nach der 2:0-TSV-Führung lag Judith Scherbel in ihrem ersten Tageseinzel mit 0:2-Sätzen hinten. Sie schaffte zwar den 2:2-Gleichstand, doch im entscheidenden fünften Satz hatte sie wieder das Nachsehen. Zu mehr reichte es aber für die Gäste aus dem Landkreis Bayreuth nicht.

Die Teuschnitzerin Michelle Suffa blieb in ihren zwei Einzeln ohne Satzverlust. Scherbel ließ ihre knappe Niederlage schnell vergessen und trumpfte in ihrer zweiten Paarung gegen Vohanka mit 11:6, 11:3 und 11:2 auf. Leonie Raab ging nach vier Durchgängen als Gewinnerin durchs Ziel.

Ergebnisse: Raab/Scherbel - Wagner/Hahn 3:1, Raab - Hahn 3:0, Scherbel - Wagner 2:3, Suffa - Hahn 3:0, Scherbel - Vohanka 3:0, Raab - Wagner 3:1, Suffa - Vohanke 3:0.