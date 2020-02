Teuschnitz lässt Narren los

Nach drei außerordentlich erfolgreichen Büttenabenden folgt am Samstag, 22. Februar, ab 15.15 Uhr mit dem Faschingsumzug ein weiterer Höhepunkt.

Start ist in der Langenstrasse, weiter geht es zur Hauptstraße, in die Rappoltengrünerstrasse, zur Schießhausstrasse, dann in die Weidenstrasse und zuletzt wieder in die Hauptstraße. Der Umzug endet am Rathausplatz. Über 25 Gruppen sind mit dabei, so auch die Faschingsgesellschaften aus Steinwiesen, Welitsch und Förtschendorf. Für die richtige Stimmung während des Umzuges sorgen die Stadtkapelle Teuschnitz, die Wickendorfer Musikanten und der Musikverein Grössau/Posseck. Bereits ab 14 Uhr sorgt DJ Luki auf dem Rathausplatz für die richtige Stimmung.

Der Teuschnitzer Fasching hat eine lange Tradition. Schon früher hatte er im Landkreis einen großen Stellenwert. Besonders die älteren Mitbürger erinnern sich gerne an diese närrische Zeit. Die Teuschnitzer sind einfach mit dem Fasching geboren. Mit dem Faschingsspektakel , das stets von Vereinen und Privatpersonen mitgetragen wurde, wollen die Teuschnitzer den Besuchern ein paar frohe Stunden des Frohsinns vermitteln. Wie immer setzen sie dabei auf Qualität. Die jährlich steigenden Besucherzahlen unterstreichen die Beliebtheit dieses Gaudiwurms, der sich durch Einfallsreichtum auszeichnet. Nach dem Umzug lädt die Feuerwehr zum Weiterfeiern in das Feuerwehrgerätehaus ein, wo es am Abend mit einem Tanz weitergeht.

Der TSV Teuschnitz freut sich ebenfalls, wenn sich viele Besucher nach dem Faschingsumzug im Sportheim finden. Am Sonntagnachmittag findet im Sportheim der große Kinderfasching statt und am Abend sind die Erwachsenen eingeladen, wo einige Überraschungen geplant sind. ph