Teuschnitz lädt ein zum Gaudiwurm

Nach drei Top- Büttenabenden folgt am Samstag, 2. März, ein weiterer Höhepunkt in der Faschingsmetropole Teuschnitz: der Faschingsumzug unter dem Motto "Teuscherz gleicht 'nem großen Bau - wir Narren ertragen's nur noch blau".

Der Umzug startet um 14.14 Uhr in der Langen Straße, von dort aus geht es über die Hauptstraße, Rappoltengrünerstraße, Schießhausstraße, Weidenstraße und zum Finale auf dem Rathausplatz. Rund zwanzig Wagen und Fußgruppen zeigen sich von der besten Seite. Dabei sind auch die befreundeten Faschingsgesellschaften aus Steinwiesen, Welitsch und Förtschendorf. Den richtigen Ton geben hier die bewährten Stimmungsmacher, die Stadtkapelle Teuschnitz, die Wickendorfer Musikanten und der Musikverein Größau/Posseck an.

Wochenlange Vorbereitungen haben die Mitwirkenden gerne in Kauf genommen, um allen Besuchern ein paar Stunden des Frohsinns zu vermitteln. Martin Sesselmann und seine Helfer laden deshalb herzlichst ein, am kommenden Samstag Gast in Teuschnitz zu sein. Nach dem Umzug sind auch das Feuerwehrgerätehaus und das Sportheim geöffnet. ph