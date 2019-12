Teuschnitz ist eine DLRG-Hochburg

Im Mittelpunkt der Weihnachtsfeier des DLRG-Stützpunktes Teuschnitz waren die Ehrungen für sportbegeisterte junge Menschen, die nicht nur Spaß am Schwimmen haben, sondern durch Weiterbildungen eine größere Verantwortung übernehmen wollen.

Der DLRG-Stützpunkt ist mit seinen 475 Mitgliedern nicht nur in Teuschnitz, sondern auch auf DLRG-Kreisebene der stärkste Verein. Stützpunktleiter Franz Tautz möchte im Jahr 2020 das fünfhundertste Mitglied begrüßen.

Tautz begrüßte besonders den Kreisvorsitzenden Klaus Bächer, den stellvertretenden DLRG-Landesvorsitzenden Richard Bär sowie die Erste Bürgermeisterin Gabriele Weber und Zweiten Bürgermeister Stephanus Neubauer. Er dankte auch den auswärtigen Eltern, die ihre Kinder immer zu allen Veranstaltungen fahren. Der Nikolaus (Eduard Daum) hob das Jahr 2019 nochmals hervor, in dem der Nachwuchs durch viele Meistertitel dem Stützpunkt zu Ehren verhalf. Natürlich belohnte er diese Leistungen mit einem Geschenk. Grußworte sprachen auch Klaus Bächer und Richard Bär. Sie hoben die gute Zusammenarbeit zwischen dem Kreisverband und dem Stützpunkt hervor. Sie dankten auch den Ausbildern, die großen Anteil an diesem Erfolgskurs des Nachwuchses haben. Bürgermeisterin Gabriele Weber meinte, der Stützpunkt sei ein Verein in voller Blüte. Er sei ein unverzichtbarer Bestandteil des Teuschnitzer Vereinslebens. Die Stadt Teuschnitz sei in der glücklichen Lage , über ein Hallenbad zu verfügen, das die DLRG mit Leben erfülle. Das sei interessant für junge Menschen.

Im Anschluss ehrten Franz Tautz und Richard Bär diejenigen, die das Sportabzeichen mit Bronze, Silber und Gold mit Erfolg abgelegt hatten. Weiter ehrten sie Jonas Rebhan, der den Rettungsschwimmerschein in Silber bestand, wie auch Yanek Jakob und Frank Jakob, die den Tauchschein erwarben. Ida Eideloth und Manuela Keim bekamen das Seepferdchen. ph